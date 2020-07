Un tuffo nel passato: alla scoperta del nuovo Museo storico etnografico di Gissi

Sarà inaugurato sabato 1 agosto, in piazza Don Luigi Sturzo, il nuovo Museo storico etnografico di Gissi. Dopo tanti anni di ricerca e di raccolta di materiale prezioso, l'associazione Lu quart da pit, guidata dal presidente Arturo Di Martino, ha allestito le sale al secondo piano dell'ex asilo del paese, ricostruendo ambientazioni ed atmosfere del passato.

Di Martino, che da anni raccoglie oggetti e documenti storici nel territorio, nel 2015 aveva già allestito una interessante mostra per le celebrazioni del centenario della fine della prima guerra mondiale [LEGGI]. Poi, insieme ai soci de Lu quart da pit e con la collaborazione del Comune di Gissi e di altre realtà del paese, come l'associazione I Lupi del Gesso, si è dato da fare per l'allestimento di questo museo.

Guidati da Daniela Nanni, Silvia Piccirilli, Antonio Ottaviano e Davide D'Ugo, vi mostriamo in anteprima le sale del museo.