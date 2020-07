Blitz della polizia locale a Casalbordino Lido: sequestrati teli, occhiali e bigiotteria

Sequestrati numerosi prodotti contraffatti a Casalbordino Lido questa mattina dagli agenti di polizia locale Valentina Molisani, Elena Rovan e Vittoriana Di Toro, coordinati da Nando Bernabeo e Rocco Sergio Tullio.

Il blitz rientra in un servizio predisposto all'interno nel progetto Spiagge sicure - Estate 2020, dopo aver verificato il rispetto delle norme di sicurezza Covid-19 sul distanziamento sociale, hanno proceduto al sequestro di materiale abusivamente in vendita sul litorale. Alla vista dei vigili, i venditori abusivi sono fuggiti sulla spiaggia in direzione Torino di Sangro abbandonando la merce che è stata sottoposta a sequestro amministrativo: alcuni teli da mare, circa un centinaio di occhiali da sole e bracciali e anelli di bigiotteria.

L'attività contro il commercio abusivo sul demanio continuerà nelle prossime settimane e il Comune chiede "la piena collaborazione da parte di cittadini e turisti affinché non venga alimentato in alcun modo questo mercato illegale". Il comando aggiunge, inoltre, che sarà controllata anche la corretta fruizione della spiaggia libera.

Il sindaco Filippo Marinucci commenta "ringrazio a nome di tutta l’amministrazione il gruppo dei vigili che si sono prodigati con questa operazione di contenimento verso questa piaga del commercio abusivo e dei marchi contraffatti".