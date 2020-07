Avvocati donano mascherine e filtri al carcere di Vasto, dove c’è la sezione Covid d’Abruzzo

Quattrocentocinquanta mascherine e 60 filtri per mascherina. Li hanno donati gli avvocati di Vasto al personale del carcere di Torre Sinello.

Il grazie dei vertici del penitenziario: "La direzione della casa di lavoro di Vasto desidera esprimere un sentito ringraziamento al presidente dell'Ordine degli avvocati di Vasto, Vittorio Melone, e all'avvocato Gianfranco Iammarino per la donazione di un numero consistente di mascherine monouso.

La generosità dimostrata è segno eloquente e tangibile per cui rinnovare profonda gratitudine per la preziosa donazione in considerazione del fatto che un maggior approvvigionamento di mascherine è necessario per compensare la presenza di soggetti a rischio provenienti da tutti gli istituti d'Abruzzo e collocati nella sezione Covid.

Si ringrazia di aver privilegiato e scelto tra tante associazioni e istituzioni la casa di lavoro di Vasto e di come tale gesto mostri una perticolare sensibilità nei riguardi di una istituzione spesso dimenticata e come il personale rientri nell'attenzione di una categoria con la quale collabora".