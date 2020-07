Quaglieri in visita al San Pio: "Individuate soluzioni che la Regione supporterà"

Come annunciato nei giorni scorsi [LEGGI], questa mattina il presidente della commissione regionale sanità, Mario Quaglieri, si è recato all'ospedale San Pio di Vasto per una visita ispettiva a seguito delle ultime vicende che hanno interessato la struttura.

Con il consigliere regionale Pietro Smargiassi, componente della commissione, i consiglieri regionali Manuele Marcovecchio e Fabrizio Montepara e di Etel Sigismondi, capo della segreteria del presidente Marsilio, Quaglieri è stato accompagnato dalla direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti nei luoghi dove sono in corso interventi e dove sarà necessario lavorare per il ripristino del corretto funzionamento della struttura.

"È stata una visita costruttiva - ha detto Quaglieri all'uscita dall'ospedale - dove sono state individuate una serie di soluzioni che andremo a supportare con la Regione. Penso che questo incontro porterà risultati per questa città che merita". Per il consigliere Marcovecchio "questo non è il tempo nè delle polemiche, nè degli annunci. Questo è il momento del fare e di dare delle risposte per la sanità del Vastese".

Nel video le interviste a Quaglieri e Marcovecchio.

La tensione Smargiassi-Schael. È il consigliere regionale Pietro Smargiassi a rendere noto del momento di tensione quando ha chiesto di poter visionare il reparto di cardiologia [LEGGI]. "È stato uno scontro durissimo, in cui i toni si sono alzati e il dirigente Schael si è addirittura posizionato fisicamente davanti alla porta per impedire l’accesso ai consiglieri regionali".

Per il consigliere pentastellato "è inaccettabile che il direttore nominato dalla politica impedisca ad una commissione consiliare di ispezionare una o più parti dell’ospedale. Non siamo andati a fare una gita domenicale, ma a verificare le condizioni di un ospedale, strategico per la città di Vasto e per tutto il territorio".