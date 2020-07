Nel pomeriggio sospesa l’erogazione idrica a Furci, Gissi e San Buono

"A causa del blocco dell'impianto di pompaggio a Monteodorisio all'una di questa notte, il serbatoio di Furci capoluogo non si è ricaricato a sufficienza per questo ci sono problemi di pressione nell'erogazione dell'acqua in diverse abitazioni del centro abitato". A darne notizia è la Sasi spa con una nota inviata ai Comuni interessati.

È stata prevista interruzione della fornitura per i comuni di Furci, Gissi e San Buono dalle ore 14.00 di oggi 28 luglio alle ore 6.00 di domani 29 luglio.