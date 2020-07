Massi Blasi: "Nelle mie canzoni racconto vita vera ed emozioni"

Si chiama Quando ascolto un pezzo reggae il secondo singolo di Massi Blasi [ASCOLTA]. Il 29enne vastese ha intrapreso il suo nuovo percorso nel mondo della musica dopo anni passati a scrivere testi che ha conservato in un cassetto. Poi la voglia di far conoscere agli altri la sua vita e le sue emozioni l'hanno portato a lanciare il suo primo pezzo, Giovani Ribelli [GUARDA], una sorta di autobiografia in cui Massi Blasi racconta le fasi della sua vita.

Nei prossimi giorni uscirà anche il secondo video, girato in diverse location vastesi. Poi una sorta di percorso a tappe, con una nuova canzone ogni due mesi, per continuare a tirare fuori da quel cassetto le canzoni scritte nel corso degli anni, come ci racconta in questa intervista.