Asl: "Niente visita dei consiglieri in Cardiologia perchè ospita pazienti fragili"

"La Asl Lanciano Vasto Chieti chiarisce che i componenti della V Commissione del Consiglio regionale non hanno potuto visitare questa mattina l’Utic dell’Ospedale di Vasto poiché si tratta di un reparto che ospita pazienti fragili e complessi, e per il quale la normativa vigente prevede misure restrittive di accesso al fine di ridurre al minimo i potenziali rischi per i ricoverati". Era stato il consigliere regionale Pietro Smargiassi, dopo la visita ispettiva di questa mattina con il presidente della commissione regionale Sanità, a protestare perchè il direttore generale Schael aveva negato l'accesso in Cardiologia [LEGGI].

"La visita è stata infatti limitata alle aree interessate da lavori, che non ospitano pazienti - spiega la nota della Asl -. Nelle strutture aziendali entrano solo le persone che devono fruire di prestazioni sanitarie o che vi lavorano: l'accesso non è consentito agli stessi accompagnatori, a eccezione di minori, disabili, utenti fragili e non autosufficienti.

Qualora i componenti della V Commissione avessero necessità di visitare le aree di degenza, ciò sarà possibile dando preventiva comunicazione in modo da consentire all'Azienda di adottare tutte le procedure previste per la protezione dei degenti".