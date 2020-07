"Acqua sporca e stagnante, il laghetto della villa comunale sembra una pozza putrida"

Continuano a far discutere le condizioni del laghetto della villa comunale di Vasto. L’ultima segnalazione arriva da Alessio Marchesani.

"Ho segnalato la situazione anche l'anno scorso e due anni fa - afferma - ogni estate l'acqua del laghetto, non avendo ossigenazione, diventa putrida e stagnante. Non essendoci ricambio, anche gli animali che popolano il laghetto non hanno acqua pulita, basta fare una passeggiata per accorgersene, l'acqua è praticamente marrone. Non è umano tenere gli animali in quel modo. Ho pensato di segnalare nuovamente la situazione per sollecitare l’amministrazione a porre rimedio, ma al Comune non risponde nessuno".

"Ogni anno c'è lo stesso problema – continua -, probabilmente basterebbe una pompa in grado di ossigenare l'acqua, non credo si tratti di una questione economica e mi chiedo se non sia piuttosto mancanza di voglia di intervenire. Di sicuro non si fa una bella figura, soprattutto con i turisti che vanno lì e si trovano davanti una pozza putrida. E non è bello nemmeno per la fauna del laghetto".

"Io sono di Vasto, ma non vivo più qui e torno soltanto in vacanza – spiega -. Mi rendo conto però che ci sono tante cose che andrebbero segnalate, come ad esempio le strisce pedonali che non vengono ridisegnate dopo i lavori di rifacimento dell'asfalto, con la conseguente difficoltà per i pedoni a identificare l'attraversamento".

"Spero che il Comune intervenga al più presto per porre rimedio alle criticità".