Tornano gli "Scrittori in piazza", martedì 28 luglio primo appuntamento con Carla Maria Russo

A Vasto tornano gli "Scrittori in piazza". Primo appuntamento dell'evento, giunto alla 26esima edizione, martedì 28 luglio alle ore 21:30, in piazza Barbacani.

La scrittrice Carla Maria Russo, presenterà il suo ultimo romanzo, Una storia privata. La saga dei Morando (edizione Piemme) e ne parlerà con la scrittrice Giulia Alberico e con il pubblico. In caso di pioggia, l'incontro si terrà nella sala Aldo Moro in piazza Rossetti.

"Anche se le condizioni di chiusura e di prudenza imposte dal Covid ci hanno abituati alle rinunce – dichiarano gli organizzatori -, abbiamo deciso di non interrompere la continuità con questa iniziativa di incontri e scambi letterari anche perché i momenti di condivisione in questo ambito sono talmente pochi che farne a meno diventa una perdita troppo grande".

Carla Maria Russo è appassionata di ricerca storica e adora le biblioteche, dove trascorre parecchio tempo. Per Piemme ha pubblicato con successo 'La sposa normanna', 'Il Cavaliere del Giglio', 'L'amante del Doge', 'Lola nascerà a diciott'anni', 'La regina irriverente', 'La bastarda degli Sforza' e 'I giorni dell'amore e della guerra', questi ultimi dedicati alla figura di Caterina Sforza e, nel 2017, sempre per Piemme, 'Le nemiche', con protagoniste Isabella d'Este e Lucrezia Borgia. Il romanzo 'L'acquaiola' è stato selezionato per il premio Strega 2019.

"Nel suo ultimo romanzo Una storia privata. La saga dei Morando, l'autrice affronta una pagina difficile e controversa della nostra storia recente, dove amici e nemici, sodali e traditori si scambiano continuamente di ruolo e dove ogni verità non è che un frammento di molte bugie, regalandoci una saga familiare potente e intensa. In alternanza tra passato e presente, l’autrice ci mostra la vita nella Milano degli anni Trenta, in pieno regime fascista, ricostruita dall’ultimo dei Morando".