Assembramenti, Menna: "Incontrerò gli operatori per chiedere una movida sicura e prudente"

"Incontrerò gli operatori. Mi sono già sentito con le forze dell'ordine, che sono già molto operative, attive h24. Devo fare un incontro per sensibilizzare gli operatori a una movida sostenibile e prudente". Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, parlerà con commercianti e imprenditori turistici della riviera. Chiederà che ognuno faccia la propria parte per evitare gli assembramenti notturni, testimoniati anche in foto e video pubblicati sui social network nel fine settimana appena trascorso.

Sicurezza - Nell'anno dell'emergenza Covid, finire periodicamente in cronaca per alcuni fatti inquietanti rischia di diventare un problema per una località balneare. L'estate - o quello che ne rimane, ossia la parte clou di essa - rischia così di trasformarsi in una salita ancor più dura per imprese turistiche e per i lavoratori stagionali, già alle prese con la crisi causata dalla pandemia.

Nelle ultime notti è tornato il timore dei furti, dopo che i ladri hanno rubato un'auto e ne hanno danneggiata un'altra in contrada San Tommaso, nella parte meridionale del litorale [LEGGI].

Inciviltà e incuria - L'ex stazione ferroviaria di piazza Fiume, nelle condizioni in cui si trova attualmente, non è un buon biglietto da visita nel centro di Vasto Marina. Nei giorni scorsi, dopo settimane di segnalazioni e lamentele di residenti e turisti, il parcheggio ricavato nel 2008 dal piazzale dei binari ha subito un primo intervento di ripulitura, ma lo sfalcio della vegetazione incolta è stato parziale. L'inciviltà è evidente. Ed è il problema principale. Troppe persone usano un'area pubblica per fare i propri comodi senza alcun rispetto di ciò che è di tutti. Il disordine che già di per sé regna sovrano nell'area non favorisce certo la pulizia e l'ordine: da due anni e mezzo il cantiere della Via Verde della Costa dei Trabocchi è lì, davanti alla vecchia stazione ottocentesca. Da poco è stato steso il manto d'asfalto della nuova pista ciclopedonale. Il consigliere provinciale delegato alla Via Verde, Vincenzo Sputore, annuncia: la Provincia di Chieti vuole comprare le stazioni abbandonate [LEGGI].

La rotonda - Nata negli anni Cinquanta come dancing in spiaggia, la rotonda è diventata, nel corso dei decenni, uno dei luoghi comuni di Vasto Marina. Prima sede dell'allora Agenzia di soggiorno e turismo, poi di un circolo pensionati, ora è per metà chiusa e metà adibita a bagno pubblico. Serve un progetto di ristrutturazione perché torni a essere un luogo simbolo della riviera.