Ancora una perdita, da ieri acqua dall’asfalto in via Giulio Cesare

Ancora una perdita d'acqua in città. Da ieri, nel tratto a valle di via Giulio Cesare, c'è un'abbondante fuoriscita di acqua potabile dall'asfalto che ha allagato il marciapiedi. Difficoltà per i pedoni, costretti a fare lo slalom tra il fiumiciattolo d'acqua e le pozzanghere che si sono create nei tratti dissestati e per le due attività commerciali limitrofe, in particolare per il bar che ha dovuto allestire i tavoli all'aperto con l'acqua che vi scorre sotto.

Ieri c'era anche una copiosa perdita in via Cavour, in centro storico [LEGGI]. Entrambe le perdite sono state segnalate alla Sasi, come confermato dal sindaco Francesco Menna. Nel pomeriggio gli operai della squadra tecnica sono intervenuti sul posto iniziando i lavori per trovare la rottura ed effettuare la riparazione.

La Sasi, l'ente che gestisce il servizio idrico integrato in gran parte dei comuni della provincia di Chieti, nei mesi scorsi ha annunciato la sostituzione dei tratti più vecchi a Vasto e San Salvo entro la fine del mese di luglio 2020 ormai prossima [LEGGI].

Intanto continuano nel territorio le chiusure programmate per far fronte alla carenza idrica.