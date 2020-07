"Aggressione a Vasto Marina, sulla sicurezza noi sempre impegnati a sensibilizzare i clienti"

"Vorremo chiarire che, quando sono avvenuti i fatti, il nostro lido era chiuso e che l'accaduto si è svolto all'esterno dello stabilimento balneare".

Tommaso Gileno e Daniela Di Foglio, concessionari del lido numero 51 a Vasto Marina, ribadiscono che il loro balneare non è stato teatro dell'aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in lungomare Cordella.

"Com'è scritto nell'articolo [LEGGI], è successo non dentro, ma altezza del lido 51. Però nella circostanza, per evitare fraintendimenti, vorremmo sottolineare che, in qualità di gestori dello stabilimento, siamo sensibili alla questione sicurezza coniugando divertimento e ordine pubblico e, in questo senso, siamo sempre impegnati a sensibilizzare la nostra clientela. Qui, infatti, non è mai successo nulla".