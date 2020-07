Vasto, acqua dall’asfalto in pieno centro

Copiosa perdita nel pomeriggio di oggi in pieno centro a Vasto. L'acqua sgorga dall'asfalto di via Cavour in un tratto avvallato a ridosso dei parcheggi e scorre lungo la sede stradale in pendenza.

Verosimile che si tratti di una delle famose falle che costellano la vetusta rete della città a causa della quale il 70% della risorsa idrica si disperde lungo il tragitto che porta alle utenze.

La Sasi, l'ente che gestisce il servizio idrico integrato in gran parte dei comuni della provincia di Chieti, nei mesi scorsi ha annunciato la sostituzione dei tratti più vecchi a Vasto e San Salvo entro la fine del mese di luglio 2020 ormai prossima [LEGGI].

La perdita di oggi appare ancora più una beffa considerando che dalle 15 di oggi in quattro comuni l'erogazione è stata sospesa per risparmiare la risorsa idrica [LEGGI]. Il sindaco Francesco Menna afferma di aver segnalato la perdita alla Sasi.