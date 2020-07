Un anno fa moriva don Stellerino. Don Gianfranco: "Dal cielo prega per noi"

"Carissimi, viviamo questo giorno e il nostro ricordo e la nostra mente ci riportano al 25 luglio dell'anno scorso, quando abbiamo vissuto la partenza al cielo di don Stellerino. Sentiamo la mestizia di questo distacco ma, alla luce della fede, la gioia di rivederci numerosi questa sera nel fare memoria di lui nel Signore. Vogliamo vivere questa eucarestia nel rendimento di grazie per il dono per il servizio della presenza di don Stellerino in mezzo a noi. Vogliamo pregare per lui e vogliamo chiedere al Signore che conceda a lui di pregare per noi e di benedirci dal cielo, noi che continuiamo il pellegrinaggio su questa terra".

Così don Gianfranco Travaglini, parroco della concattedrale di San Giuseppe, ha salutato i fedeli che si sono raccolti in preghiera nella chiesa di Sant'Antonio per ricordare don Stellerino D'Anniballe ieri, nel primo anniversario della scomparsa della guida spirituale della parrocchia di San Pietro in Sant'Antonio.

La cerimonia nel video di Nicola Cinquina: