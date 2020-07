Raid notturno sulla riviera, nel mirino due auto di turisti: una rubata, l’altra danneggiata

Turisti finiscono nel mirino dei ladri a Vasto Marina.

Un'auto rubata e un'altra gravemente danneggiata nel raid di stanotte nella zona meridionale della riviera. La segnalazione è giunta oggi pomeriggio a Zonalocale. La conferma arriva dai carabinieri.

Gli ignoti si sono introdotti all'interno del recinto del complesso residenziale Dino Sciò, in contrada San Tommaso. Una volta entrati, hanno provato a portarsi via una Volkswagen T-Roc "forzando sistema antifurto block shaft e causando danni da migliaia di euro", spiega il capitano Luca D'Ambrosio, vicecomandante della Compagnia dei carabinieri di Vasto.

Non essendo riusciti nel loro intento, i malviventi si sono spostati verso un'altra vettura, una Volkswagen Tiguan, parcheggiata nelle vicinanze, che hanno rubato. I militari "stanno procedendo con le indagini - dice l'ufficiale - per verificare se ci sono da acquisire immagini in cui è registrato il momento del furto" o altri elementi utili a risalire all'identità dei responsabili.