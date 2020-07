English Summer Camp nella riserva naturale di Vasto Marina, "Un modo per valorizzarla"

Si è concluso ieri l’English Summer Camp svoltosi nella Riserva Naturale Regionale di Vasto Marina.

"Sapevamo che la riserva potesse essere vista come un contenitore che permetterà una maggiore visibilità e sviluppo del territorio, senza tuttavia minimamente intaccarlo nella sua specifica identità – dice Piergiorgio Molino del consorzio Vivere Vasto Marina – Si tratta di una sfida per l'intera collettività in un'ottica di tutela e salvaguardia di un bene comune da preservare per le generazioni future. Quale miglior modo per farlo apprezzare se non utilizzarlo come sito dedicato alla formazione e/o attività socio/culturali coinvolgendo le nuove generazioni? Per questo abbiamo fortemente voluto come consorzio, non appena sollecitati dall'assessore Anna Bosco, che le attività della Lms Summer English Camp si svolgessero li. Doveroso ringraziare il nostro socio Park Hotel Resort per la disponibilità dimostrata con i ragazzi partecipanti".