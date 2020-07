Castaldi: "Minori entrate a causa del Covid, nel Decreto Rilancio fondi per Province e Comuni"

Fondi per i Comuni abruzzesi e molisani. Li stanzia il Decreto Rilancio "per compensare le minori entrate registrate dalle amministrazioni a causa del coronavirus", annuncia Gianluca Castaldi, sottosegretario ai Rapporti con i Parlamento.

"Per quanto riguarda le Province di Abruzzo e Molise, le spettanze ammontano a 1.904.231 euro per L'Aquila, 3.281.522 euro per Chieti, 2.916.431 euro per Pescara, 3.290.962 euro per Teramo, 1.302.620 euro per Campobasso e 740.850 euro per Isernia.

Stesso discorso per i Comuni, in particolar modo per i piccoli Comuni, le cui amministrazioni grazie al Decreto Rilancio riceveranno somme importanti per tamponare la perdita di gettito fiscale: per fare qualche esempio, a Santa Maria del Molise sono stati assegnati 16.609 euro, a Fresagrandinaria 27.103 euro, a Liscia 17.271 euro, a Termoli 1.374.955 euro, a Vasto 1.740.323 euro.

Insomma - conclude Castaldi - il Governo ha avuto grande attenzione sia per i centri maggiori che per le realtà più piccole dei nostri paesini".