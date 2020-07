Giovani aggrediti a Vasto Marina durante la notte, indagano i carabinieri

Aggressione in tarda notte a Vasto Marina ai danni di alcuni ragazzi. È successo nella località rivierasca poco dopo le 3 di questa mattina. Ad assere aggrediti sarebbero stati due giovani da parte di altri tre.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della caserma di piazza Dalla Chiesa. Gli aggrediti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale "San Pio" di Vasto per la medicazione delle ferite riportate.

Sull'episodio per ora non trapelano ulteriori particolari, i militari stanno indagando per ricostruire l'accaduto ascoltando anche il racconto dei testimoni presenti.

Due settimane fa, nella notte tra l'11 e il 12 luglio, un 24enne di Montesilvano è stato accoltellato a Vasto Marina e lasciato da un'auto privata davanti all'ospedale di Pescara [LEGGI].

In aggiornamento