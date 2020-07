Ecobonus 110%: arriva il webinar gratuito organizzato da CNA Chieti

Per far luce sulle nuove norme del Decreto Rilancio e sull’ormai famoso Superbonus 110% il 28 luglio CNA organizzerà una live streaming in diretta sui propri canali e sulla pagina facebook di Zonalocale. Il 16 luglio, infatti, il Decreto Rilancio è divenuto Legge: l’obiettivo dell’incontro per CNA è quello di chiarire le complessità e gli aspetti che regolamentano le attività e daranno diritto al Superbonus 110%. Durante lo streaming verrà valutata la bozza di decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per beneficiare delle detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico e per il Superbonus 110%.

Oltre alla CNA, prenderanno parte al webinar i seguenti ospiti:

Stefano Mora – Direttore Consorzio LegnoLegno

Manuela Micheletti – Consulente Studio Baratti

Gianni Massa – Vicepresidente Vicario Cons. Nazionale Ingegneri CNI

Claudia Colosimo – Gruppo di lavoro Superbonus CNI Il Webinar si terrà sulle Pagine Facebook di CNA Chieti e di Zonalocale.