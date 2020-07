Dedicato a Gino De Sanctis il concorso di poesia della Pro Loco di Casalbordino

La Pro Loco di Casalbordino ha annunciato la prima edizione del concorso di poesia in ricordo di Gino De Sanctis, scomparso nell’estate di undici anni fa. Protagonista per decenni dell'associazionismo culturale casalese, De Sanctis è stato storico, ricercatore e divulgatore della cultura e del dialetto locali e autore di due pubblicazioni sul dialetto casalese.

Il tema di questa edizione del concorso sarà la "poesia inedita a tema libero", sia in italiano che in dialetto. Tre le sezioni del concorso: "poeti per passione", rivolta ai maggiorenni e dedicata ai componimenti in italiano; "poeti in erba", dedicata ai componimenti in italiano e rivolta a chi non ha ancora compiuto 18 anni; e "poesia dialettale" dedicata ai maggiorenni che vorranno cimentarsi nel componimento in dialetto casalese.

Le poesie dovranno essere composte al massimo da 30 versi e ogni concorrente potrà partecipare ad una sola sezione, in ognuna delle quali saranno premiati i primi tre classificati scelti dalla giuria.

La partecipazione al concorso è gratuita e i partecipanti dovranno inviare l'opera, obbligatoriamente inedita, in formato pdf corredata dal modulo di iscrizione entro il 3 agosto alle ore 24.00 all'indirizzo e-mail prolocodicasalbordino@gmail.com, indicando come oggetto "Premio di poesia Gino De Sanctis 2020". È possibile consultare e scaricare il regolamento e i moduli di iscrizione dalla pagina Facebook ProLoco Casalbordino. La premiazione avverrà la sera del 13 agosto a Palazzo Furii.



Per informazioni e prenotazioni:

Nicola Tiberio - 3791856240

Milva Micoli - 3397919728

Rosa Lucia Tiberio - 3428185334

Andrea D'Aurizio - 3335488273

Massimiliano Cocchino - 3934987877