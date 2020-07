Caduta da albero, ferito soccorso in eliambulanza a Vasto Marina

Incidente domestico nella tarda mattinata di oggi a Vasto Marina. Un uomo in via Raffaele Paolucci è caduto da un albero riportando una brutta ferita a una gamba (probabilmente causata dall'impatto con un vaso) dalla quale ha perso molto sangue.

Per soccorrere il ferito, il personale del 118 ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Pescara. Il paziente, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasferito all'ospedale di Chieti.

Il vento ha reso difficoltoso l'atterraggio del velivolo, per questo si è optato per un intervento con l'uso del verricello.