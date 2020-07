"Roberto nel cuore": gli amici del dottor Buzzelli in campo nel suo ricordo

"Roberto nel cuore" è la scritta che gli amici del dottor Roberto Buzzelli hanno stampato sulle maglie bianche e rosse indossate da tutti i partecipanti alla partita in sua memoria. Un anno fa il primario di otorinolaringoiatria del San Pio è stato strappato prematuramente alla vita e oggi i suoi amici, quelli con cui condivideva interminabili partite a calcetto e calciotto, l'hanno voluto ricordare proprio nel segno della passione che li univa. Si sono così dati appuntamento sul campo del Nuovo Polo San Gabriele per dedicare a lui le sfide sul rettangolo verde.

C'erano anche il figlio Guido, sceso in campo con gli amici di papà e poi anche andato in gol - sua sorella Roberta è fuori Vasto per gli studi -, e la madre Patrizia, emozionati e commossi nel vedere come il ricordo di Roberto sia riuscito, ancora una volta, a riunire tante persone che gli volevano bene e che ne serbano il ricordo nel cuore. Quel cuore grande che il dottor Buzzelli aveva e che, in occasione della partita, si è concretizzato in un bel gesto di solidarietà. Le quote raccolte dagli amici sono state donate all'associazione Arda Luce Down di Vasto, che sta realizzando la sua nuova sede a San Lorenzo.

L'urlo "ciao Roberto" con gli occhi al cielo e un lungo applauso hanno preceduto l'inizio del pomeriggio di sport dedicato a un uomo di sport, "ne faceva tantissimi", ha ricordato Guido, riuscendo a trasmettere sempre tanta energia ai suoi amici.