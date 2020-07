Musica, teatro e mercatini: ecco gli appuntamenti dell’Estate Gissana 2020

È stato pubblicato il calendario degli eventi estivi del Comune di Gissi che, dopo il primo appuntamento dello scorso 18 luglio, a cura della Pro Loco, entra nel vivo questa sera con il concerto degli Eclipse - Pink Floyd Tribute band e domani con il concerto dei Tra palco e realtà, tributo a Ligabue.

L'amministrazione comunale guidata da Agostino Chieffo ha coinvolto diverse realtà del paese per l'organizzazione che "si svolgeranno con il rispetto di tutte le misure anti-Covid".

Spazio alla cultura il 1° agosto con l'inaugurazione del museo etnografico. Il 2 agosto appuntamento con il teatro della compagnia "Ugo Zimarino" di Casalbordino, l'11 ci saranno i mercatini lungo il corso, il 13 Cabaret sotto le stelle, il 16 serata spettacolo con Tequila e Montepulciano band e, il 18 agosto, la 3ª edizione della Notte di Vasco. Non può mancare l'appuntamento con la banda Città di Gissi che, il 19 agosto, renderà omaggio a Ennio Morricone. Il concerto del 20 agosto, con Antonello Persico nell'omaggio a De Andrè, sarà l'occasione per raccogliere fondi per l'associazione Clown Doc onlus che opera nell'ospedale di Pescara.

"Ci auguriamo di vivere un'estate serena - commenta il consigliere delegato Lino D'Ercole - senza dimenticare il periodo difficile che tutti abbiamo vissuto. Per questo confidiamo nella collaborazione di tutti perchè gli eventi organizzati possano essere occasione di divertimento senza correre rischi".