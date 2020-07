A Sant’Antonio il ricordo di Don Stellerino D’Anniballe a un anno dalla scomparsa

Un anno fa, il 25 luglio, si spegneva serenamente dopo una vita spesa per l'evangelizzazione e del popolo a lui affidato il caro Don Stellerino D'Anniballe per tanti anni parroco di San Pietro in Sant'Antonio dal 1962. Una vita spesa per l'evangelizzazione quando in occasione del tradizionale giubileo che si tiene a Vasto nel mese di gennaio con un piccolo ripetitore e un mixer e iniziarono così le trasmissioni di Radio San Pietro che alcuni anni dopo diventò TRSP (Teleradio San Pietro).

I funerali lo scorso anno furono celebrati nella sua parrocchia San Pietro in Sant'Antonio dove in tanti resero omaggio al sacerdote, anche provenienti da tanti paesi del Molise.

Questa sera, alle ore 16.30 nella chiesa di San San Pietro in Sant'Antonio alle ore 16.30 ci sarà l'esposizione del Santissimo e a seguire la celebrazione della Santa Messa. Sabato, 25 luglio, sempre alle 16.30, recita del Santo Rosario meditato e canto delle litanie, a seguire la Santa Messa in suffragio di Don Stellerino.





Fda