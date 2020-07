A San Salvo il tributo a Ennio Morricone

Sabato 25 luglio (ore 21) in piazza San Vitale a San Salvo si terrà il concerto-tributo a Ennio Morricone dell’Ensemble Terzo Tempo, formazione promossa dal pianista-compositore Massimo Barsotti, che da tempo propone in tutta Italia concerti e conferenze dedicati al Maestro recentemente scomparso.

Barsotti ha elaborato alcuni dei temi più famosi scritti per il cinema in cui alla melodia originale si aggiungono linguaggi compositi che vanno dal jazz, alla bossa nova, dal new age alla musica etnica e al pop.

"È un concerto tributo per ricordare uno dei più amati musicisti italiani – dice l’assessore alla Cultura, Maria Travaglini – che ha lasciato tracce indelebili nel panorama musicale mondiale. È gratuito e si svolgerà nel rispetto di tutte le prescrizioni della Questura di Chieti al fine di evitare i contagi Covid-19".

Organico dell’Ensemble Terzo Tempo: Stefano Pratesi (trombe), Marco Nesi (trombe), Luciano Fiorello (flicorno soprano), Fausto Antonini (trombone), Fabio Battistelli (clarinetto), Giovanni Baglioni (sassofoni), Massimo Barsotti (pianoforte), Giulio Barsotti (contrabbasso) e Marcello Nesi (batteria).

Direzione e arrangiamenti Massimo Barsotti.