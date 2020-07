Via Fedro dimenticata da oltre 20 anni, cittadini raccolgono firme per farla asfaltare

Sono state consegnate ieri in Comune le firme raccolte dai cittadini di via Fedro a San Salvo per chiedere al primo cittadino Tiziana Magnacca di asfaltare la strada.

Il manto mostra i segni del tempo ed è dissestato in più punti: buche e avvallamenti rendono rischioso soprattutto il transito di cicli e motocicli, ma anche delle auto costrette a pericolose manovre per evitarli. Le buche più profonde e più vicine ai marciapiedi contribuirebbero in alcuni casi alle infiltrazioni d'acqua nei giorni di pioggia nei piani interrati.

I residenti, così, hanno preso carta e penna e hanno raccolto oltre 100 firme, la gran parte di chi abita lì, consegnandole ieri in Comune.

Nella lettera allegata viene ricordato pure come l'ultimo intervento per tappare le buche risalirebbe a ben 23 anni fa; l'ultima asfataltura, invece, addirittura a quattro decenni fa.

Nelle settimane scorse le condizioni di alcune strade sono state al centro di un botta e risposta tra il sindaco Magnacca – che evidenziava l'assenza di interventi sulla Provinciale che collega il casello A14 alla città – e le liste di centrosinistra che invece l'hanno richiamata sulle arterie di competenza comunale.

Ora, nel caso-asfalti arriva la richiesta esplicita di semplici cittadini che, senza intermediari, chiedono di rendere dignitosa via Fedro.