Nel centro di Vasto Marina la strada-discarica delle notti brave

Non sono molte le persone che ne conoscono il nome. Questa si chiama via Ruggero Leoncavallo: è una traversa di viale Dalmazia, nel centro di Vasto Marina. Termina con una scalinata che porta a via Zara.

"Nelle ore notturne diventa una discarica a cielo aperto, una latrina dove fare i propri bisogni a notte fonda", dicono residenti e commercianti della zona, che hanno scattato doto e registrato video. Alcune immagini le hanno inviate a Zonalocale. Si vedono bottiglie e bicchieri sparsi per terra e i contenitori usati da un ristorante per stoccare l'olio esausto aperti e rovesciati spargendone il contenuto per strada. Chiedono controlli notturni per evitare che scene del genere si ripetano per l'ennesima volta.