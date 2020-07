Musica, libri e gastronomia per l’estate 2020 a Casalbordino

"Ci saranno meno eventi rispetto agli altri anni, mancheranno gli appuntamenti di massa ma abbiamo voluto comunque allestire un programma per l'estate che rappresenti un messaggio di speranza per il nostro paese e per i turisti che accogliamo". Presentazione in rosa, questa mattina a Casalbordino, per il calendario degli eventi dell'estate 2020. Le tre donne della giunta Marinucci, Alessandra D'Aurizio, assessore al turismo, Carla Zinni, assessore alla cultura, e Paola Basile, assessore al commercio, hanno illustrato gli appuntamenti organizzati per le prossime settimane.

"Daremo spazio alla musica, alla cultura e alla gastronomia del territorio - spiega l'assessore D'Aurizio -. Avremo la novità della rassegna jazz, grazie alla collaborazione con Simone Sala [LEGGI], utlizzando anche la rinnovata piazza di Miracoli. Confermato il Prodotto Topico, con un'area maggiore nel centro storico per consentire l'adeguato distanziamento. La Pro Loco proporrà diverse presentazioni di libri. Abbiamo coinvolto le associazioni locali, che ringraziamo sin da ora per la collaborazione. Un grazie anche alla polizia locale e alla protezione civile Madonna dell'Assunta che ci aiuterà nella gestione degli eventi".

Confermati i mercatini sul lungomare che "ci auguriamo possano essere di interesse così da sostenere anche le attività commerciali e ricettive - aggiunge l'assessore Basile -. Tutto questo senza abbassare la guardia e con la collaborazione di tutti".

Il calendario potrà essere ulteriormente integrato. "Abbiamo fatto squadra per presentare un calendario di eventi che possa portare serenità. Alcune associazioni - spiega l'assessore Zinni - stanno valutando se proporre degli appuntamenti, considerato il periodo vissuto. Speriamo che il calendario predisposto sia apprezzato, nonostante la situazione difficile".

Ci sarà un punto informativo a Casalbordino Lido, nel piazzale della Madonnina, dove si alterneranno le ragazze del servizio civile. "Stiamo valutando anche cosa fare a ferragosto - spiega Alessandra D'Aurizio -, giornata molto sentita sia dal punto religioso, con la processione dell'Assunta, che per il divertimento".

IL CALENDARIO - CLICCA QUI