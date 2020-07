Mozziconi in spiaggia? No grazie. Al via la campagna di sensibilizzazione di Comune e Pulchra

Tra le cattive abitudini più diffuse e che fanno maggiormente storcere il naso, c'è sicuramente l’"abbandono selvaggio" dei mozziconi di sigaretta.

Per contrastare l'abbandono di sigarette in spiaggia, sensibilizzare la cittadinanza e tutelare l'ambiente, il Comune di Vasto e Pulchra Ambiente hanno organizzato la campagna "No mozziconi in spiaggia, il posacenere te lo diamo noi!".

Nei prossimi giorni, dei volontari distribuiranno posacenere gratuiti sulle spiagge libere del litorale vastese. Grazie al contributo di Pulchra Ambiente, che ha interamente provveduto alla fornitura, i nuovi posacenere da spiaggia diverranno anche a Vasto una comoda abitudine. Realizzati in plastica rigida a forma di cono, potranno essere utilizzati per contenere cenere e mozziconi, che potranno essere svuotati nei cestini e riutilizzati.

Perché #cambiaresipuò.