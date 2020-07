Estate 2020 a Monteodorisio: 18 appuntamenti tra musica, cultura e sport

Diciotto appuntamenti riempiranno l'estate 2020 a Monteodorisio. L'amministrazione presieduta da Catia Di Fabio ha ufficializzato il calendario delle manifestazioni estive. Primo evento già in corso: fino al 24 luglio il Grest dell'Associazione cattolica.

"In un periodo storico eccezionale - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - abbiamo pensato ad idee originali come la riscoperta del nostro meraviglioso borgo, della sua storia e delle tradizioni che rimangono intatte nel tempo. I bambini e ragazzi saranno impegnati con la colonia estiva e nel Grest organizzato dai ragazzi dell’Azione Cattolica. In occasione delle celebrazioni dantesche 2021, inaugureremo la nostra Sala Museale a Sordello da Goito, nella stessa sala ci sarà un’esposizione personale di pitture e vivremo un momento di orgoglio grazie alla presentazione dei sui due libri della nostra concittadina Nausica Manzi. L’attenzione all’ambiente è da sempre una nostra prerogativa e insieme alle associazioni, organizzeremo come l’anno scorso la giornata ecologica. Sport e movimento all’aria aperta con delle suggestive passeggiate serali e visite guidate grazie al lavoro della Pro Loco, da sempre attenta alla promozione del territorio, con la collaborazione della VastoBike and Tours. Passeggiata divertente invece, con il Ritmo do Brasil di Tiago. Non potrà mancare musica live con i Cynaro con Nicola Cedro, Nicola Ciccotosto e Daniele Salvatorelli. Inoltre per lasciare un segno indelebile tra passato e presente, grazie alla collaborazione dell’associazione Civico Zero e al nostro concittadino Gianni Timpone, presenteremo una mostra fotografica itinerante per tutte le vie del centro storico, La strada dei ricordi. L’Odorisiana Calcio come ogni anno, ricorderà con gli Amatori 88 e Amatori 2013 il caro Maurizio Natale. Ringraziamo il comitato feste che, nonostante il periodo complicato, non farà mancare iniziative e le due protezioni civili per il loro lavoro instancabile".