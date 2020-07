La Bacigalupo Vasto Marina rinnova i quadri dirigenziali: Iammarino nuovo presidente

È Gianfranco Iammarino il nuovo presidente della Bacigalupo Vasto Marina. La società biancazzurra, in vista della stagione 2020-21 ha rinnovato la compagine dirigenziale. Dopo due anni ha lasciato la presidenza Angela Di Benedetto. "La ringraziamo di cuore per la dedizione e il lavoro svolto, lavoro che è stato fondamentale per i brillanti risultati ottenuti, tra cui la splendida promozione in Eccellenza", si legge in una nota della società. L'avvocato Iammarino è in società già da molti anni ed "é tra i grandi protagonisti dell'impetuosa crescita del nostro settore giovanile".

Entrano due volti nuovi, Natalino Marcucci, che ricoprirà il ruolo di direttore generale, e Giovanni Di Gregorio, che andrà ad affiancare Pino Travaglini e Giancarlo Zappitelli nel ruolo di vice presidente. Rita Di Sario e Giovanna Di Sario saranno le presidentesse onorarie. Confermati il direttore sportivo Alfonso Calvitti e il segretario Dino Monteferrante, Piergiorgio Napoletano sarà il vicepresidente del settore giovanile.

Bacigalupo Vasto Marina 2020/2021

Presidente: Gianfranco Iammarino

Presidentesse onorarie: Rita Di Sario e Giovanna Di Sario

Vice presidenti: Giancarlo Zappitelli, Pino Travaglini e Giovanni Di Gregorio

Direttore generale: Natalino Marcucci

Direttore sportivo: Alfonso Calvitti

Vice presidente settore giovanile: Piergiorgio Napoletano

Segretario: Dino Monteferrante

Consiglieri: Carlo Benvenga, Roberto Celenza, Nicola Ciccotosto, Pasquale Cirulli, Luca Danzi, Luigi Di Francesco, Loris Napoletano, Stefano Troilo, Antonio Valentini, Francesco Zappitelli.