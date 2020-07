In scena a San Salvo "Nozze d’oro"

Proseguono gli appuntamenti culturali previsti nel cartellone estivo del Comune di San Salvo. Ad allietare la serata di venerdì 24 luglio alle ore 21.00 in piazza San Vitale ci sarà la compagnia teatrale Novità di Paese che porterà in scena Nozze d’Oro – 50 anni di incomprensioni portano ad una vita felice.

"Ancora un altro appuntamento nel centro città – sottolinea il sindaco Tiziana Magnacca – per consentire ai turisti e ai residenti di poter assistere a spettacoli leggeri che hanno anche contenuti culturali. Invito a questa serata i cittadini nella consapevolezza che verranno rispettati i previsti decreti anti contagio".

"In una società liquida come quella attuale, dove tutto è precario compreso i sentimenti e gli amori questo spettacolo in cui vediamo in scena l’autrice affiancata da Maurizio Monacelli e Chiara Zappacosta – spiega l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – ci invita a una riflessione e alla scoperta o riscoperta del valore del noi".

Nozze d’Oro, già dal sottotitolo si evince che l’autrice e regista Margherita D’Onofrio, artista di esperienza ventennale, tratteggia con leggerezza le dinamiche quotidiane relative alla vita di coppia. Tuttavia dietro l’ironia cela una riflessione attenta. Ogni aspetto viene affrontato: dalla gelosia alla gestione dei soldi, alle interferenze delle suocere, al momento di vedere i figli lasciare il nido. E ad accompagnare il pubblico, come in un reality dove si sbircia la privacy altrui, ci sarà la dottoressa Rosa Amorosa la quale, in maniera divertita e precisa, analizzerà le varie situazioni della vita matrimoniale dei due sposi.