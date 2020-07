Corso Mazzini, l’attraversamento a metà: "Rallentatore o passaggio pedonale?"

"È un rallentatore o un attraversamento pedonale?".

È la domanda che più di un pedone si è posto provando ad attraversare l'incrocio tra corso Mazzini, circonvallazione Istoniense, via Incoronata e via San Sisto, nella zona nord dell'abitato di Vasto.

Si tratta di uno dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati: copre la sola corsia nord fino unendo il ciglio della strada con lo spartitraffico. La restante parte della carreggiata non ha né dosso, né strisce pedonali.

Se in municipio "ritengono - dice una residente, Paola Cerella - che trattasi solo di un dosso rallentatore, non di attraversamento pedonale, togliessero immediatamente le strisce dipinte sopra e ripristinassero le strisce pedonali, oggi inesistenti".

Ieri il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, dopo aver precisato di essere l'autore della delibera che dà il via libera alla realizzazione dei nuovi attraversamenti rialzati, ma di non averne curato il progetto, annunciando allo stesso tempo modifiche nei punti più critici, soprattutto dove le scanalature realizzate per il deflusso delle acque piovane non consentono il passaggio dei disabili in sedia a rotelle o su scooter elettrico [LEGGI].