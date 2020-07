"Libri d’estate", Anna De Antoni inaugura il ciclo culturale della Pro Loco Casalbordino

Prenderà il via sabato 25 luglio 'Libri d'estate', ciclo culturale organizzato dalla Pro Loco di Casalbordino. Il primo appuntamento si terrà alle ore 19.00 nella suggestiva cornice di Contrada Verdugia a Casalbordino, e avrà come protagonista l'autrice Anna De Antoni che presenterà il suo libro "Un altro giorno ancora con te". Dopo i saluti del sindaco, Filippo Marinucci, la presentazione sarà curata dal presidente della Pro Loco, Nicola Tiberio.

Il libro è un toccante memoriale in ricordo del dottor Nicola Salvatorelli, venuto a mancare nell'agosto 2017, in cui Anna De Antoni ripercorre una vita trascorsa insieme.

"Un altro giorno ancora con te è una storia sul senso della vita, che mette a nudo sentimenti di amore, paura, dolore, grande condivisione e solitudine. Le lacrime con le quali ridi sono le stesse con le quali piangi. In queste pagine scopriamo tanti personaggi in uno: un bambino mugnaio, un calciatore mancino, un attore bellissimo, un dottore anticonformista, un costruttore rivoluzionario, un ristoratore rompiscatole, un uomo precursore dei suoi tempi. Ma per Anna è semplicemente amico, amante, a volte anche un nemico, maestro di vita, marito, ed infine un figlio, spogliato di ogni maschera, in una storia mai banale, in cui tutto il resto è noia".

"Di fronte alle cose importanti della vita Nicola dice: "Sediamoci a tavolino e parliamone", e su questo tavolino inizia la storia: "Avrei desiderato un altro giorno con te, un giorno ancora per andare in quella stradina dove il tempo si è fermato, dove il paesaggio, l'aria e l'energia non sono mai cambiati. Era inverno la prima volta: ricordi? Sulla neve bianca c'erano le orme della nostra storia insieme. Un uomo ed una donna che camminano accanto in silenzio. Semplicemente un uomo ed una donna. In un abbraccio che era bisogno di Amore, che era Casa". Nicola è un uomo di cui è impossibile non innamorarsi: irriverente, anticonformista, affascinante, carismatico, rivoluzionario, tormentato. Amante della bellezza e della vita. Ti parla con i suoi silenzi e con quelle parole che ti entrano dentro e la tua vita non è più la stessa. Attraverso la sua storia si ripercorre il senso di una vita che è insegnamento ed esempio di integrità, leggerezza e profondo rispetto dei valori veri".

Al termine dell’incontro sarà possibile partecipare, previa prenotazione, ad un aperitivo cenato per apprezzare la cucina locale. Prenotazione ai numeri: 3791856240 (Nicola Tiberio), 3397919728 (Milva Micoli) o 3428185334 (Rosa Lucia Tiberio).

Anna De Antoni, nata a Monza, è medico specialista in Medicina fisica e riabilitazione, neurologia, medicina Funzionale, esperta in alimentazione e dieta alcalina. Docente presso la scuola per chef della Niko Romito Formazione è esperta in Medicina estetica e docente presso la Scuola di Neuralterapia. Nel 2018 ha fondato l’associazione "Cibo & Salute".