"A Casalbordino ombrelloni distanziati ma occupati abusivamente dalla sera prima"

Le cattive abitudini non muoiono mai. L'ultima segnalazione su ombrelloni e giochi lasciati sulla spiaggia libera per prenotare abusivamente il posto arriva da Casalbordino.

A raccontare alla redazione di zonalocale.it l'accaduto è un turista dalla Toscana, O.M.: "Sono un turista venuto dalla Toscana nella vostra splendida regione, a Casalbordino lido. Ora le brutte notizie, la mattina verso le 7 vado con il mio ombrellone per prendere posto sulla spiaggia libera, vedo tutto organizzato con i pali, ma qui la sorpresa: sono tutti occupati abusivamente dalla sera prima con ombrelloni e giocattoli. Le prime tre file tutte occupate, cosa fare? Nessuno vigila, Comune assente?".

Il posizionamento degli ombrelloni e di altra attrezzatura (giocattoli, lettini, sdraio ecc.) sui tratti di spiaggia libera è considerato abbandono dopo il tramonto ed è vietato dall'ordinanza balneare della Regione Abruzzo. Negli anni scorsi a Vasto e San Salvo non sono mancati i sequestri dell'attrezzatura lasciata in spiaggia che, oltre a essere considerata come rifiuto, impediva anche la pulizia della stessa.