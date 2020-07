Si avvicina l’appuntamento a San Salvo Marina con l’Rds Play on Tour

Si avvicina a San Salvo Marina l'appuntamento con la carovana dell'Rds Play on Tour. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, avrà una formula diversa a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e non ci saranno i giochi e gli spettacoli in spiaggia che potrebbero causare assembramenti.

Il 26 luglio, dalle ore 18, la carovana sarà in forma itinerante su tutto il lungomare Cristoforo Colombo, mentre dalle ore 21 lo staff sarà presente in via Vespucci, nella zona commerciale.

"Un Rds Play on Tour completamente nuovo per questo 2020 da reinventare tutti insieme: musica, intrattenimento e divertimento per tutta l’Italia – spiegano gli organizzatori – Un vero e proprio road tour in viaggio per la penisola che partirà il 23 luglio e raggiungerà tante località su tutto il territorio italiano, non solo balneari, abbracciando quante più regioni possibili, in questo periodo che segna per tutti una ripartenza con il pieno di energia. Ci sarà tanta musica, divertimento e verranno distribuiti i gadget ufficiali del tour".