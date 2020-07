Orlando Palmer: "In via Spataro, rifiuti abbandonati da almeno 3 giorni"

Continuano le segnalazioni di rifiuti abbandonati a Vasto. L'ultima in ordine di tempo, arriva dal segretario provinciale del movimento Iustitia Nova, Orlando Palmer, che denuncia l'abbandono, da almeno 3 giorni, di alcuni arredi di una stanza, a ridosso dei marciapiedi di via Spataro vicino alla sede del circolo pensionati del quartiere San Paolo.

"Ci si sente quasi degli stupidi a raccontare di nuovo un episodio di questo genere, figlio della peggior cattiva educazione civica - dichiara Palmer -. Eppure è successo ancora, questa volta in prossimità di una fermata degli autobus e di fronte a una farmacia".

"I rifiuti, a detta dei residenti - continua il segretario -, sono lì da alcuni giorni, nonostante i cittadini affermino di aver fatto segnalazione. La zona, tra l’altro, è molto trafficata e non si fa una bella figura a mostrare questo scempio a residenti e turisti. Il servizio di rimozione è gratuito ma bisogna tenere in considerazione i tempi per il ritiro con pazienza e rispetto per l'ambiente".

"Invito i cittadini della zona - afferma - a denunciare chi incivilmente non rispetta il proprio quartiere, aiutando anche chi lavora per tenere pulita la città, e chiedo agli amministratori di sanzionare chi non rispetta il pubblico decoro cittadino".