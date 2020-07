Gli amici del dottor Buzzelli in campo per una partita solidale in sua memoria

Un anno fa il dottor Roberto Buzzelli, primario di otorinolaringoiatria del San Pio, lasciava la vita terrena a seguito di un tragico incidente. Oggi, alle 19, nella concattedrale di San Giuseppe a Vasto sarà celebrata una messa in suffragio [LEGGI].

Sabato 25 luglio ci sarà una bella iniziativa in sua memoria. I suoi "amici del calcio" lo ricorderanno con una partita di calciotto open alle 19 sul campo del Nuovo Polo San Gabriele. Saranno tanti - nel rispetto di tutte le norme previste - gli amici di Roberto Buzzelli a partecipare a questo appuntamento che sarà nel segno della solidarietà, per rendere omaggio alla memoria di una persona stimata e apprezzata da tutti.

Le quote di partecipazione, infatti, saranno devolute in beneficenza e consegnate, attraverso i familiari del dottor Buzzelli, all'associazione Arda Luce Down di Vasto, associazione che si occupa dei ragazzi con sindrome di down.