Attraversamenti rialzati off-limits per i disabili, Del Moro: "Saranno modificati"

I nuovi attraversamenti pedonali rialzati di Vasto saranno modificati per consentire il passaggio dei disabili.

Lo annuncia il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro. Nei giorni scorsi le proteste per le difficoltà create al passaggio delle persone in carrozzella dalle scanalature realizzate, per far defluire l'acqua piovana, dall'impresa appaltatrice tra i cordoli dei marciapiedi e l'estremità dei rallentatori.

"Ho emesso l'ordinanza finalizzata a garantire l'attraversamento in sicurezza dei pedoni e il rallentamento dei veicoli. Il problema che si sta evidenziando è la necessità di azzerare lo spessore della parte finale del dosso al fine di consentire ai disabili l'attraversamento delle carreggiate. Inoltre in molti dei nuovi passaggi pedonali non ci sono neanche gli scivoli, quindi un problema nel problema. L'impresa è stata già resa edotta della necessità di intervenire per abbattere queste barriere architettoniche. Si tratta di inconvenienti che si sono creati nella fase finale della realizzazione degli attraversamenti rialzati".