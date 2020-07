"93enne in attesa da 3 giorni col femore rotto, Asl intervenga o domani faccio una diffida"

"Ho ricevuto il signor Di Vincenzo, che mi ha esposto il problema relativo alla necessità di operare al più presto la madre, che si è rotta il femore. A lui ho detto che non ho il potere di nominare gli anestesisti ma, se entro domani il problema non si risolve, scriverà con me una diffida alla Asl affinché si intervenga subito per garantire la salute della mamma". La precisazione è del sindaco di Vasto, Francesco Menna, riguardo alla vicenda di Irma Izzi, la 93enne che si è rotta il femore ed è in attesa da tre giorni di un'operazione, rimandata da sabato a causa della carenza di anestesisti all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Stamani in municipio è andato il figlio della donna, Massimo Di Vincenzo, "che - dichiara il sindaco - condivide con me questo percorso".