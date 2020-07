Estate 2020 a Cupello: musica, cinema e teatro all’aperto

Un calendario estivo caratterizzato soprattutto da teatro, musica e cinema all'aperto quello reso noto dal Comune di Cupello. Il programma, come accade un po' ovunque, risente delle restrizioni anti Covid-19 e non si terranno alcuni degli appuntamenti fissi come la sagra delle 'ndrocchie la serie di concerti dell'evento Ordine Zero.

Tra le date programmate dall'amministrazione quattro appuntamenti con il "Cinema sotto le stelle" (due già si sono tenuti) nel mese di luglio e cinque con il teatro: Cupello dall'alba al tramonto (poesie, narrazioni e storie del popolo Schiavone, 10 agosto, ore 19:00 collina Polercia), Gianburrasca (con Iolanda Giuggia, Cristina Stumpo e Sabrina Ferri e i ragazzi del Campo Estivo di Cupello, 11 agosto, ore 21:00 Largo “Del Re”), Omaggio a Dante tra ironia e versi immortali (con Maria Naccarella, Gabriella Vitullo, Lucrezia Macchia, 13 agosto, ore 21:00 Largo “Del Re”), Cupello dall'alba al tramonto (poesie, narrazioni e storie del popolo Schiavone, 17 agosto, ore 5:00, collina Monte Calvario), Macchiette, Pillole di verità (di e con Fabio Di Cocco, Enza Paterra, Valentina Chiaverini, Francesco Pulsinelli, 25 agosto, ore 21:00 Largo “Del Re”).

Il 16 agosto, in occasione della festa del Santo Patrono, San Rocco, si terrà la sfilata dei carri e dei trattori, partirà alle 11 da piazza Garibaldi.

"Cupello non si ferma – recita una nota del Comune – Mette da parte le ansie di un anno particolarmente difficile e presenta ai suoi cittadini e ai turisti un cartellone estivo degno di nota, privilegiando, ovviamente, il teatro ed eventi in modalità statica, oltre alle attività improntate sul locale. Non era possibile fare di più, ma non era possibile stare fermi. Riteniamo di aver operato per consentire occasioni di svago, momenti di relax, uno stare comunque insieme sempre nel rispetto delle norme che ci impongono massima cautela. Questa è l'estate cupellese 2020, con tanta voglia di guardare avanti e di buttarsi il peggio alle spalle. Buona estate a tutti!".