Pollutri Bella d’estate: in programma serate musicali e spettacoli teatrali

L'amministrazione comunale di Pollutri ha presentato il cartellone degli eventi per l'estate 2020 che terranno conto delle norme di distanziamento sociale. Si parte oggi, sabato 18 luglio con Delirium Tuning Night e con il simulatore di Formula 1. Diverse le serate musicali con numerosi gruppi di diversi generi musicali che si esibiranno sul palco di Piazza Giovanni Paolo I. Non mancherà il teatro, con La Compagnia Teatrale Casalese, il cabaret e la rassegna di cori organizzata dal Coro "I Sempre Giovani" di Pollutri. "Nei vari eventi ci saranno posti a sedere e si terranno secondo le norme dettate dall'emergenza COVID-19 nel rispetto delle varie ordinanze", spiega l'amministrazione.

Giovedì 16 luglio, in occasione della festa della Madonna del Carmine, "per la quale a causa delle limitazioni previste, non si sono svolta nè la processione nè altre manifestazioni, si è proceduto con la sostituzione della cartellonistica in contrada San Barbato, dove quest'anno si sarebbe dovuta svolgere la festa. Il rinnovo della cartellonistica delle contrade è una iniziativa che va avanti da tre anni in collaborazione con Pro Loco Pollutri, associazione che ringraziamo per l'impegno per il nostro paese".

Con il programma di Pollutri Bella d'Estate "auguriamo a tutti, sia Pollutresi che gentili ospiti, che quest'estate rappresenti un sereno periodo di riposo e di svago, necessario per acquistare nuova forza e serenità per mettersi alle spalle il periodo dell'emergenza".