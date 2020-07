Massimo Agovino è il nuovo allenatore della Vastese: "Qui c’è tanto entusiasmo"

È Massimo Agovino l'allenatore della Vastese per la stagione 2020/2021. Ad accoglierlo, questa mattina allo stadio Aragona, c'era gran parte della dirigenza biancorossa, con i presidenti Franco Bolami e Pietro Scafetta ed i componenti del direttivo Carmine Sarni, Luigi Salvatorelli, Simone Caner e Maurizio Sabelli, nuovo dirigente del club, assieme al direttore sportivo Nicola D'Ottavio

Classe 1967, nativo di Sant'Anastasia in provincia di Napoli, il neo allenatore approda al club biancorosso nell'ambito di un percorso professionale ricco di esperienze e significativi risultati sportivi. E' stato al timone di squadre ambiziose e di alto livello (Sorrento, Savoia, Cavese, Potenza, Terracina, Grosseto e Nuorese tra le altre). Nel vicino Molise tappe all'Olympia Agnonese ed all'Atletico Trivento. Nelle ultime due stagioni ha guidato il Giugliano, vincendo il campionato di Eccellenza campano e classificandosi terzo nell'ultimo affrontato in Serie D, alle spalle della corazzata Palermo e del Savoia.

"C'è grande entusiamo – ha detto mister Agovino -. Vasto è una piazza importante e non nascondo che l'ho voluta fortemente rinunciando ad altre importanti opportunità. Ho voglia di misurarmi con un ambiente ed un pubblico di primissimo piano. Ritrovo alcuni amici, coi quali ho vissuto tappe fondamentali della mia carriera, e arrivo in quello che è, ho notato, è un gruppo di amici prima che dirigenti ed appassionati di calcio. C'è tanta voglia di ricominciare e di costruire tutti insieme una squadra ambiziosa".

Per il gruppo dirigenziale biancorosso è il sesto anno alla guida della società. "C'è continuità ma anche slancio a questo percorso che abbiamo rafforzato con nuovi ingressi nei quadri. Diamo il benvenuto a mister Agovino, abbiamo scelto e dato fiducia ad un tecnico esperto, preparato ed ambizioso. Siamo pronti a ripartire e, come già detto, siamo uniti per dare sempre più forza alla Vastese Calcio".