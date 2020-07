Limiti di velocità per la sicurezza stradale: a Vasto arrivano le zone 30

Arrivano a Vasto le zone 30. L'ordinanza 285/2020, firmata ieri dal tenente Giuseppe Del Moro, comandante della polizia locale, stabilisce le strade dove il limite di velocità per la circolazione stradale è fissato a 30 km/h.

Nel fare la ricognizione delle strade interessate dal provvedimento si ravvisa che "le stesse sono spesso percorse da veicoli ad una velocità non particolarmente adeguata al riguardo delle caratteristiche delle strade arrecando, pertanto, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose".

Saranno interessate dal provvedimento molte strade del centro storico, della zona tra l'ospedale e la villetta di via Ciccarone e molte strade di Vasto Marina. L'ordinanza, pubblicata ieri sull'Albo pretorio del Comune di Vasto, dispone il posizionamento dell'adeguata segnaletica orizzontale che renderà visibili le zone 30.

Le vie dove sarà istituito il limite di 30 km/h:

- Corso Garibaldi, tratto compreso tra piazza Verdi e via Giulia

- Via Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Giulia e largo Palmieri

- Via San Michele, tratto compreso tra largo Palmieri e Largo Belvedere (chiesa)

- Via Asmara, tratto compreso tra Largo Palmieri e via Smargiassi

- Via Smargiassi, tratto compreso tra via Asmara e via IV Novembre

- Via Cavour, tratto compreso tra via IV Novembre e piazza Rossetti

- Piazza Rossetti, tratto compreso tra via Cavour e via Vittorio Veneto

- Via XXIV Maggio, tratto compreso tra via V.Veneto e corso Italia

- Via XXIV Maggio, tratto compreso tra via Cavour a corso Italia

- Corso Italia, tratto compreso tra via XXIV Maggio e Largo Palmieri

- Via IV Novembre, tratto compreso tra via Smargiassi e corso Italia

- Via IV Novembre, tratto compreso tra via V.Veneto e corso Italia

- Via Leopardi, tratto compreso tra via Smargiassi e Corso Italia

- Via Leopardi, tratto compreso tra via V.Veneto e corso Italia

- Piazza Marconi, tratto compreso tra via Smargiassi e via Tre Segni

- Via Tre Segni, tratto compreso tra piazza Marconi e Largo Belvedere

- Via Crispi, tratto compreso tra piazza Verdi e Portanuova

- Via Roma, tratto compreso tra Portanuova e via Magnacervo

- Via Rapisardi, tratto compreso tra via Roma e largo Spaventa

- Largo Spaventa, tratto compreso tra via Rapisardi e Sant’Antonio

- Via Sant’Antonio, tratto compreso tra via Sant’Antonio e via Adriatica

- Via Torino

- Via Aimone

- Corso Plebiscito, tratto compreso tra via Crispi e via Torino

- Corso Plebiscito, tratto compreso tra via Torino e corso Dante

- Corso Plebiscito, tratto compreso tra via Mascagni e corso Dante

- Corso Palizzi

- Via Anelli

- Corso Dante

- Via San Francesco d’Assisi

- Via Adriatica, tratto compreso tra corso Dante e via Magnacervo

- Via San Camillo de Lellis, tratto compreso tra via Ciccarone e via Santa Lucia

- Via Santa Lucia, tratto compreso tra corso Mazzini e la chiesa di San Nicola

- Via Santa Caterina da Siena, tratto compreso dall’intersezione con via Ciccarone all’intersezione con via San Domenico Savio

- Via San Domenico Savio, dall’intersezione con via Santa Caterina da Siena a via Santa Lucia

- Via Ciccarone, tratto compreso tra via San Camillo de Lellis e via Santa Caterina da Siena

- Via Beato Angelo da Furci

- Via Sant’Agnese

- Via della Libertà

- Vasto Marina, lungomare Duca degli Abruzzi

- Vasto Marina, lungomare Cordella (da Bagnante a fosso Marino)

- Vasto Marina, viale Dalmazia, tratto compreso dall’interazione con via Mileno all’intersezione con Corso Zara

- Vasto Marina, Viale Dalmazia, tratto compreso dalla Chiesa di Stella Maris all’intersezione con lungomare Cordella

- Vasto Marina, corso Zara, tratto compreso dall’intersezione con piazza Fiume all’intersezione con viale Dalmazia

- Vasto Marina, Corso Zara, tratto compreso dall’intersezione con viale Dalmazia all’intersezione con piazza Rodi

- Vasto Marina, via Martiri Istriani