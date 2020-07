Fuori strada per schivare un cinghiale, automobilista in ospedale

È stato trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto, fortunatamente non in gravi condizioni, l'automobilista rimasto coinvolto in un incidente questa mattina. L'uomo stava percorrendo via San Lorenzo alla guida della sua Seat Ibiza quando, improvvisamente, un cinghiale è sbucato in strada. L'automobilista ha sterzato bruscamente per evitare l'ungulato ma la manovra lo ha fatto finire fuori strada. La sua vettura si è ribaltata finendo adagiata nei campi su un fianco, pesantemente danneggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo, che hanno aiutato l'uomo ad uscire dall'abitacolo e i sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto l'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.