Elezioni, Tavani: "Non siamo subaterni. Chieti può darci la forza di chiedere Vasto e Lanciano"

A Timeout ospite Antonio Tavani, segretario di Fratelli d'Italia della provincia di Chieti. Molti i temi di discussione: dalle elezioni comunali a Chieti, Lanciano e Vasto, ai problemi riguardanti sanità, autostrade abruzzesi e carenza idrica.

Sulle elezioni, Tavani dice agli alleati di centrodestra: "Non siamo subalterni a nessuno". E auspica, nella prima tornata elettorale, quella in cui, il 20 settembre, verrà eletto il nuovo sindaco di Chieti, un risultato che consenta a FdI un peso politico crescente: "Magari Chieti ci restituisce più forza per chiedere Vasto e Lanciano".

Alla puntata avrebbe dovuto partecipare anche il segretario provinciale del Pd, Gianni Cordisco, che aveva garantito la sua partecipazione, ma era irreperibile al momento della diretta.