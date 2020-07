"Nuovi dossi sulle strade di Vasto, chi è disabile come me non può attraversare"

A Vasto i nuovi attraversamenti pedonali rialzati potrebbero diventare un serio problema per i disabili a causa delle scanalature laterali per lo scolo dell'acqua piovana: lì, infatti, rischiano di incagliarsi le ruote degli scooter elettrici usati dalle persone con ridotta mobilità. Lo dimostra in questo video Giuliana Di Paolo, che si è rivolta a Zonalocale per protestare: "Il Comune dice che questi dossi sono in linea con le norme europee? Mi viene da ridere. Chi, come me, deve andare in giro su un motorino non può attraversare".