San Salvo, ecco il rimpasto: Lippis nuovo vicesindaco, Faga entra in Giunta

Giancarlo Lippis nuovo vicesindaco al posto di Maria Travaglini, Tony Faga che entra in giunta al posto del dimissionario Oliviero Faienza. Quelle che avevamo presentato due settimane fa come indiscrezioni [LEGGI], oggi sono diventate ufficialità con la redistribuzione di ruoli e deleghe da parte del sindaco Tiziana Magnacca.

Lippis, il più votato alle Amministrative 2017, oltre a ricoprire il ruolo di vicesindaco, prende anche la deleghe di Faienza alle Politiche sociali e "perde" l'Ambiente che passa a Faga. Il neoassessore leghista (eletto in San Salvo Città Nuova) si occuperà anche di Mobilità e Personale.

Le dimissioni di Faienza, come prevedibile, avevano suscitato diverse reazioni. Le liste di maggioranza replicando all'ex sindaco Gabriele Marchese avevano detto: "Non c’è nessuno che preme per entrare nell’Esecutivo: non c’è bisogno di nuovi posti in giunta, come spesso accadeva nel passato, essendo l'azione dell'esecutivo improntata alla massima trasparenza anche nei rapporti fra le forze che lo sostengono" [LEGGI]. Il consigliere di minoranza, Fabio Travaglini, invece, qualche giorno fa aveva chiesto di non nominare un nuovo quinto assessore [LEGGI].

"Ringrazio ancora Faienza per gli otto anni trascorsi in giunta in maniera fattiva e collaborativa – dice il sindaco Magnacca – Per ricomporre la squadra ho proceduto alla nomina del consigliere Faga della lista San Salvo Città Nuova con la quale era stato eletto in consiglio comunale anche Faienza. Nell’assegnazione delle deleghe ho tenuto conto delle competenze di Faga e del suo motivato impegno a volersi dedicare in particolare all’ambiente, alle politiche ambientali e alla mobilità. Nel contempo ho provveduto a nominare vice sindaco Giancarlo Lippis a cui ho delegato la cura delle Politiche sociali, operando una staffetta tra i due amministratori più votati nella consultazione del 2017".

"Queste novità – conclude il sindaco – daranno sostanza a un rinnovato ritmo dell’azione amministrativa, unitamente all’esperienza e alle conoscenze acquisite e consentiranno alla nostra città di cogliere ancora obiettivi importanti per il bene della città stessa e di tutto il territorio, consapevoli come siamo di essere parte di una più ampia area di meraviglia abruzzese. La giunta, supportata dal sostegno costante dei consiglieri della maggioranza, proseguirà con il programma elettorale con la determinazione che l’ha sinora contraddistinta impegnata com’è nel completare tutte i progetti messi in campo per un’azione amministrativa nel segno della Città in Movimento e porre le basi per i suoi progetti per città".

Con la nomina di Lippis a vicesindaco si fanno ancora più consistenti gli indizi che lo vorrebbero in pole position per la successione di Tiziana Magnacca come candidato sindaco nel 2022.

ASSESSORI E DELEGHE

GIANCARLO LIPPIS

Vice sindaco; Manutenzione; Politiche sociali e della solidarietà; Rapporti con gli enti partecipati; Sanità

MARIA TRAVAGLINI

Lavori pubblici; Cultura e tempo libero; Pubblica istruzione; Pari opportunità; Patrimonio

TONINO MARCELLO

Attività produttive; Sport; Trasporti; Tributi; Economato; Turismo e spettacolo

FABIO RASPA

Sicurezza urbana; Polizia municipale; Politiche attive per la legalità; Viabilità; Servizi Demografici, Stato Civile, Elettorale

TONY FAGA

Ambiente e politiche ambientali; Mobilità; Personale;

Il sindaco si è riservata le deleghe relative a Bilancio e Programmazione economico finanziaria; Urbanistica e gestione del territorio; Protezione Civile