Vasto Basket, torna Sandro Di Salvatore: dopo 5 anni sarà di nuovo l’allenatore dei biancorossi

Dopo cinque anni Sandro Di Salvatore torna sulla panchina della Vasto Basket. Sarà il tecnico pugliese d’origine ma abruzzese d’adozione a guidare i biancorossi nel prossimo campionato di serie C Gold. Coach Di Salvatore torna in quel PalaBCC dove ha guidato una squadra che ha scritto pagine stupende della palla a spicchi vastese, con una entusiasmante promozione arrivando in corsa nella primavera 2012, la DnC e due anni in B, sfiorando anche la finalissima dei playoff. Nell’aprile 2015 si era chiuso un ciclo che ha visto dividersi le strade di Di Salvatore e della Vasto Basket.

Ora, dopo le voci che si sono rincorse in questi mesi senza pallacanestro giocata, è arrivata l’ufficialità. Sandro Di Salvatore torna a Vasto dove tutti sperano di poter tornare a rivivere le emozioni di quel quadriennio. Sulla prossima stagione ci sono ancora tanti punti interrogativi, su tutti la data di ripartenza e la presenza o meno di pubblico nei palazzetti, ma la società del presidente Spadaccini vuol farsi trovare pronta e, dopo l’annuncio dell’allenatore, lavora all’allestimento di un roster competitivo per la C Gold.