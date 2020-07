Vasto alla scoperta del Sol Levante, Mario Vattani presenta "Svelare il Giappone"

"Ho scelto di accompagnare i lettori in un viaggio ideale nel vero Giappone guidandoli in un percorso molto simile a quello che ho fatto io stesso, tema per tema, capitolo per capitolo".

Così Mario Vattani introduce il suo libro "Svelare il Giappone" che, venerdì 17 giugno, sarà al centro di "Libri al Chiostro", evento organizzato dalla Pro Loco città del Vasto.

"Per molti, il paese del Sol Levante non è un luogo, è un mito. Nonostante il turismo per il Giappone cresca di anno in anno, le sue isole mantengono un’aura di mistero e irraggiungibilità. Alla creazione del mito contribuiscono la storia e le contraddizioni di un popolo dal carattere cortese ma estremamente riservato, capace di infinita sopportazione e rispettoso di formule e riti millenari. Come gli shōji si aprono e si chiudono creando gli ambienti della casa tradizionale giapponese, così ogni capitolo di questo libro svela, pagina dopo pagina, un mondo di immagini inaspettate, in cui la raffinatezza e l’eleganza convivono con una spietata severità, e l’ordine ossessivo riesce a malapena a trattenere i sussulti di uno spirito intimamente ribelle e selvaggio. Il risultato è un percorso che va dalla nitidezza solare di una bellezza che segue canoni diversi da quelli occidentali fino al buio inquietante del gotico giapponese. Un viaggio ideale nel vero Giappone, che ne alimenta il mito senza sfatarlo".

Mario Vattani è nato a Parigi nel 1966 e ha studiato in Inghilterra. A 23 anni ha iniziato la carriera diplomatica lavorando negli Stati Uniti, in Egitto, e soprattutto in Giappone, a Tōkyō, Kyōto e Osaka, dove è stato console generale.

Appuntamento alla scoperta del Giappone, venerdì 17 luglio alle ore 21.30 al chiostro della ex Curia Vescovile di via Vescovado a Vasto. In caso di pioggia, l’incontro si svolgerà nei locali interni del chiostro nel rispetto delle normative anti Covid.